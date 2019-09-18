陳柏惟、顏寬恒被說像這2人 網友笑噴：超像

2019-09-18 09:43

〔記者陳建志／台中報導〕台灣基進陳柏惟代表泛綠參戰台中立委第2選區，挑戰國民黨爭取連任的顏寬恒引發話題，近日臉書粉絲專頁「台灣迷因」貼文，將許多政治人物Kuso比一比，其中陳柏惟被說是「想被做成水餃的王識賢」，顏寬恒則是「比較嫩的顏清標」，不少網友認同說：「超像」、「中肯」，還有人起鬨點歌，不過也有網友認為陳比較像「蔡昌憲」、「瘦版呂捷」，甚至有人說像「王建民」，不過陳柏惟笑說：「我覺得還是像自己！」

日前柯文哲說：「陳菊是比較肥的韓國瑜」引發失言批評，臉書粉絲專頁「台灣迷因」貼文，近日也將許多政治人物Kuso一番超級比一比，包括說「阿信是會唱歌的胡瓜」、「陳其邁是假扮成菜渣的藍亦明」，代表泛綠參選台中立委第2選區的陳柏惟，被說是「想被做成水餃的王識賢」。

許多網友看到都認同說：「超像」，還有人起鬨點王識賢主唱的「意難忘」主題曲，不過也有網友不認同，認為陳柏惟「比較像蔡昌憲啊！」、「瘦版呂捷」，還有人說像台灣之光「王建民」，甚至有網友把陳柏惟、蔡昌憲、王建民照片縮小放在一起比一比，網友看到笑稱；「這不是同一個人嗎？」，還釣出陳柏惟本人留言跟大家問好。

與陳柏惟相識一段時間的台灣基進新聞輿情部副主任張博洋笑說，之前就很多人說陳柏惟像王識賢，自己也覺得他是「台中的王識賢」。

不過到底像誰？本尊陳柏惟說，網友的創意無限，能夠以各種方式讓大家認識他都是好事，對於被說像王識賢、蔡昌憲、王建民，他覺得「很巧我們的相同點都是很台，因此跟這些台灣之光相似是我的光榮」，不過他還是覺得「怎麼看我還是像自己啊」。

至於對手顏寬恒被說是「比較嫩的顏清標」，網友笑稱完全沒有驗DNA的必要，助理私底下也說，像爸爸標哥很正常，不過顏本人對此則沒有任何評論。

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