中市競總「助英台」開放打卡 PO臉書、IG幫小英發聲

2019-09-18 07:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「小英為台灣主權發聲，我們為小英發聲！我們都是。」

總統蔡英文台中市競選總部一樓設了一個發言人講台，是以「2020我們要贏，Let's win」為背景，競總認為小英為維護台灣主權向國際發聲，因此號召民眾站在講台為「小英及台灣發聲。」

小英台中市競選總部雖未正式成立，但早已展開運作，各社團及後援會成立及開會都在競總進行，而競總也在一樓設了一個記者會的發言台，讓召集人、主委、總幹事、執行總幹事及三位發言人召開記者會，可站在發言台發言。

小英中市競總發言人陳世凱表示，此次小英競選訴求是台灣要贏，小英幫台灣主權發聲，因此總部希望更多人可以幫小英發聲，平時在未開記者會的空檔，就開放民眾站在發言台上拍照打卡，並且錄音檔為小英發聲，PO到臉書或IG上傳給親朋好友看到，來一起支持小英。

一位李姓支持者知道競總有開放發言台打卡，便前來拍照，他表示，來到總部看到這面牆時感覺非常新鮮，也因為這裡是開放空間，讓人感覺不到距離感，這才是一個貼近民眾的總統，而不是整天用嘴巴說庶民總統卻令人無感的政客。

李姓支持者表示，他特地來到小英的競總拍照打卡，而且還錄影片，表達他挺小英的決心，而且要傳到IG，讓他的朋友看到，要朋友一起支持小英，同時也跟朋友炫耀他有站上小英競總的發言台。

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