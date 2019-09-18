郭不選更恐怖？前議員：國民黨恐面臨三殺局面

2019-09-18 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕退出國民黨的前鴻海董事長郭台銘前天深夜突然宣布不參加2020總統獨立參選人連署，不過前台北市議員楊實秋對此分析，其實郭不選才恐怖，因為他認為韓國瑜敗選機率大，國民黨恐面臨「三殺」的慘輸局面。楊也說，現任國民黨主席吳敦義有48年的政治經歷，也不會被韓玩弄於股掌之間。

楊實秋昨於政論節目《關鍵時刻》上分析，郭台銘宣布不選其實是穩贏不輸，因為「選舉中沒有東西可以取代當選」，目前郭跳進去選也不會贏，但今天郭只要不選總統，就是超越藍綠的代表，之後只要郭跳出來挺立委參選人，就會影響選情。

楊實秋也說，郭台銘宣布不參與2020連署競選總統，其實並未把話說死，因為正式的總統登記是今年的11月18日至22日，郭如今宣布不參與連署，且目前韓選不上的機率最大，若屆時國民黨面臨到總統落選、高雄市長被罷免、立委席次未過半的「三殺」情況。楊實秋為此舉出，民國87年時國民黨在推市場參選人時，沒有人敢上，最終是在國民黨內初選時程結束後，由「六壯士」下跪將馬英九請出來當市長；楊認為，距離11月18日還有2個月，韓還是有可能自己選不下、自己請辭，國民黨也可能另外徵召，雖然發生這情況的機率可能只有萬分之一，但楊認為吳、郭的聲明其實都暗流伏筆、互相呼應。

楊實秋也指出，在韓國瑜7月被提名為總統參選人後，吳淪為「狡兔死、走狗烹」。但吳敦義在民國62年就開始當市議員，之後歷任台北市議員、南投縣長、高雄市長、立法委員、行政院長、黨主席、黨秘書長、副總統等職，政壇經歷48年，勢必無法容忍，曾經在吳擔任黨秘書長時，取消參選資格的韓國瑜變成自己的太上黨主席，不可能被韓國瑜玩弄於股掌之間。

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