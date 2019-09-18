波頓去職前仍挺台！傳「解密」確保台灣對中國防禦力

2019-09-18 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普10日突推文，指已要求國家安全顧問波頓（John Bolton）辭職，他和政府其他人士都「強烈不認同」波頓許多建議，波頓隨即也推文稱，是自己主動請辭。因波頓友台立場一向鮮明，他去職後的台美中關係發展備受關注，美國務卿龐皮歐則強調，美方政策不會因為任何人離開而改變。有消息傳出，波頓離職前，曾批示將一份關於對台軍售的公文解密，如此得以確保台灣有相對於中國的防禦能力。

美國總統川普日前批准對台軍售66架F-16V戰機，引發中國跳腳，新華社記者於美國務院記者會上質疑，美售台F-16違反了美中於1982年簽署的《817公報》。美國務院則回應，對台軍售符合台灣關係法和美中三公報。

由美中共同發表的三個公報，包括《上海公報》、《中美建交公報》和《817公報》，是中美在冷戰時期開啟對話和關係正常化的基礎，其中美方主張其外交上的「一個中國」政策是基於「三個聯合公報和台灣關係法」所制訂。

《上報》報導，《817公報》中軍售方面，美方承諾包括：美對台出售武器在性能和數量不超過美中建交後近幾年供應的水準。準備逐步減少對台灣的武器出售。不過波頓批示解密的公文中，顯示當年對中三公報另有「但書」，

報導提到，波頓離職前，這份文件才解密，解密內容顯示，《817公報》簽署的前提，即美方任何減少對台軍售，取決於台灣海峽和平與否，及中國對和平解決台灣問題的持續承諾。另外，美國對台灣提供武器的數量和質量，完全取決於中國構成的威脅，台灣的防禦能力將維持在相對於中國的水準。此解密內容，比後續美台簽署的《台灣關係法》和《對台六項保證》，更清楚指明美方在軍售上的立場。

報導指出，波頓去職前把美中三公報的「但書」解密，被視為另一項「友台」之舉。

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