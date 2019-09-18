台索斷交 美對中改變現狀失望：將持續支持台灣

2019-09-18 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕台灣與索羅門群島斷交，牽動區域情勢。美國國務院17日表示，對於索羅門群島決定放棄與台灣數十年的外交關係，轉向中國的做法深感失望，美國將會持續支持台灣。

綜合媒體報導，美國國務院一名發言人透過電郵回覆媒體指出，中國積極改變兩岸現狀的行為，包括誘使各國與台灣斷交，這些都是有害的，破壞區域穩定，中國破壞多年來和平、穩定發展的架構。國務院說，雖然各國有權決定其外交關係，但北京持續透過脅迫行為壓縮台灣的國際空間與改變兩岸現狀，美國對此深表失望，這些違反了北京與台灣和平交流的承諾。

美國國務院重申，台灣是一個民主成功的故事，可信賴的夥伴與世界的良善力量，特別是台灣尋求擴大因應全球性挑戰貢獻之際，美國將持續支持台灣。美國仍致力維持基於美中三公報與台灣關係法的「一個中國政策」，美國也支持兩岸關係維持現狀，包括台灣外交關係及國際空間，這對維持區域和平及穩定至關重要。

國務院表示，美國自由開放的印度太平洋地區願景不會排除任何國家，也樂見中國對區域發展的貢獻，只要一切遵守高標準，包括透明化、法治與可持續融資等領域，並尊重發展接受方的自主權，但隨著中國的區域參與不斷增加，美國看到一系列愈來愈多有問題的行為，包括在南海軍事化、掠奪性經濟行為，以及破壞良好政府治理、貪腐與人權侵犯等問題，所有國家都應該對此關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法