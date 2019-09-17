柯文哲突現身中選會險「被選總統」？ 柯媽爆出內幕

2019-09-17 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕17日是中選會受理總統連署登記最後一天，原稱不會去中選會登記的台北市長柯文哲，卻在下午5點30分出現在中選會門口，原來是有支持者把柯爸、柯媽帶往中選會，希望柯登記參選。對此，柯媽媽何瑞英透露，柯文哲知道登記截止時間是5點半，因此故意晚點去、不要登記。

本報報導，17日上午宣布跟進鴻海創辦人郭台銘不參與總統連署的柯文哲，竟在登記截止時間現身中選會，但沒上樓就離開。柯文哲幕僚事後指出，因為柯文哲的民間支持者「國師團」從下午就開始「盧」要柯文哲前往登記。

當時全市長室的幕僚都力勸柯文哲不要衝動，柯從頭到尾沒有定見，導致「盧了一下午」，本來以為過登記時間就沒事，未料柯媽何瑞英的乾女兒、前立委黃文玲竟然將柯爸、柯媽都一起載去中選會，柯文哲才會去「接爸媽」回家。

據《東森新聞 》表示，柯媽何瑞英指出，她到中選會其實是去等人，並沒有要幫柯文哲登記，柯文哲之所以會出現，是因為有好幾位醫界友人希望他登記參選。

何瑞英還透露，柯文哲知道登記截止時間是5點半，因此故意晚點去、不要登記，她也強調，其實不希望柯文哲出來選。

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