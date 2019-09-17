李正皓提醒韓粉害到藍營 結果慘遭韓粉留言灌爆：快退黨！

2019-09-17 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕郭台銘日前宣布退黨後，遭到不少韓粉砲轟，而馬英九日前幫韓國瑜造勢上台致詞時，也因為韓粉的鼓譟狼狽下台，國民黨草協發起人李正皓提醒「鋼鐵韓粉的高度團結佈建出固若金湯的防線，但這樣的防線過去幾個月的『假想敵』是馬英九、郭台銘、黨內高層權貴」，沒想到再度遭韓粉出征。

李正皓在臉書上引述史實，提到過去法國製造的「馬其諾防線」彙集了當時歐洲最先進的建築與軍事工藝，給當時的法國人無與倫比的安全感，但後來德國進攻法國時，卻直接繞過防線從法國北邊的比利時長驅直入，一個月後法國淪陷，從此馬其諾防線被譏笑為史上最「廢物」的國防工程，因為自始自終真正的敵人都不在法、德邊境。

李正皓接著提醒，如今的國民黨就如同過去的法國，鋼鐵韓粉的高度團結，為國民黨在總統大選中佈建出一道固若金湯、「專屬於韓國瑜」的馬其諾防線，但這樣的防線過去幾個月的「假想敵」卻是馬英九、郭台銘、國民黨內高層權貴。

沒想到這番言論再度激怒韓粉！憤怒灌爆留言「之前還蠻欣賞你的，所以追蹤你，近來看你的文，真不懂你在演哪齣，是同一個人嗎？」、「挑個艱困選區選立委吧！選上再來嘴!」、「批評國民黨總統候選人，民主政治不應如此。你應退黨，否則等大家來罷免。」、「快退出國民黨吧」、「少在節目上講些幹話，要去綠營，趕快滾」。

李正皓臉書全文請點

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