前瞻計畫市配合款挹注 台南明年度預算首度破千億

2019-09-17 21:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市總預算向來不超過9百億元，明（109）年度總預算破千億大關，打破9年來新紀錄，其中增加主因，前瞻計畫的市配合款高達60億元，還有因應警消人事經費大幅增加。

109年度南市總預算案，歲入編列946億8043萬5千元，歲出編列1005億8043萬5千元，歲入歲出差短59億元，將以舉借同額借款支應。其中，歲出核列1005億8043萬5千元，較108年度預算862億5874萬4千元，增加143億2169萬1千元。

南市副市長許育典表示，南市改制升格以來，因為「財政收支劃分法」仍未完成立法程序，且南市自有財源在6都中仍屬較低，109年度房屋稅又減少約23億元，而且中央補助計畫含前瞻計畫市配合款高達60億元。

另外，還有提高清潔隊員獎金，須增撥勞工退休準備金差額2.6億元，以及警消人事費因應中央人力政策，也增加8.2億元；配合中央少子女化對策計畫增加6億餘元、中央補助計畫配合款增加30億餘元。

由於南市議會預計9月23日召開定期會程序委員會，市府已將109年度總預算案提請市議會審議；擔任府會聯絡總召集人的許育典說，總預算案攸關南市建設進步，提升生活品質，將拜會議長尋求共識，全力爭取議會支持，共同為南市的城市發展而努力。

許育典說，總預算籌編雖艱難，但市府採取各項緊縮政策因應，依施政輕重緩急排定優先順序，而且創新各縣市作法，包括市長黃偉哲與他自己以身作則，首長官員出國一律改搭經濟艙為原則，未大幅增加舉債，務求讓每一分錢發揮最大效益。

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