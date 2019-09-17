詭異！爆柯文哲最後一刻領表 PTT「先知」鄉民遭起底

2019-09-17 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕PTT一名鄉民今日下午4時42分發文，表示「夢到」台北市長柯文哲最後一刻會領表登記參選總統；隨後柯文哲真的出現在中選會大樓，引起一陣騷動，雖沒有真的登記，也讓不少鄉民又驚又疑，頻問原PO「你到底是誰」、「內部人士」？

PTT鄉民「jamdali」今天下午4時42分在PTT八卦板以「夢到柯文哲要選」為標題PO文，內文表示，「夢到柯文哲20分鐘之內，也就是公務人員五點下班前，會領表登記參選總統」。一開始其他鄉民還半信半疑，直到5點過後柯文哲仍未登記連署，該篇文章立刻被噓爆，甚至有鄉民怒批「造謠」、「居心叵測」，質疑原PO是否為公關公司帳號。

不過1小時內劇情急轉直下，媒體發現柯文哲媽媽的乾女兒、前立委黃文玲5點半趕赴中選會，聲稱受柯文哲的委託申請，由於中選會副主委陳朝建已宣布登記截止，黃文玲仍在現場與中選會人員爭論。隨後柯文哲也現身中選會外，不過沒有上樓就離開；柯幕僚事後透露，柯文哲到場是為了接爸媽離開。

對此，鄉民紛紛湧入原PO文章「朝聖」，大喊「先知」、「對不起我不該噓你」、「太巧了吧？」不過也有許多鄉民質疑「你到底是誰？」、「為什麼你知道」、「原PO應該是競選團隊內部人，或是有很親近的親友是內部成員」。

jamdali的身分令人好奇，也馬上就有鄉民群起調查，根據紀錄，jamdali在PTT上站高達4800多次（每天上站最多算1次），算是非常資深的鄉民；根據該帳號過往紀錄來看，該鄉民常常在遊戲版、耳機版、音響版出沒，更曾分享自己節食運動減肥的經驗，發文十分單純、正常，並不像是網友質疑的公關公司人頭帳號。

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