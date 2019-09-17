網傳黃之鋒欺負老人影片 《台灣事實查核中心》：錯誤訊息

2019-09-17 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志秘書長黃之鋒本月初拜會台灣，希望各界支持香港「反送中」運動。不過在此同時，卻有社群網站瘋傳一段聲稱是「黃之鋒欺負老人」的影片，但該影片經查證後，其實為港媒2015年報導一名「反中國水貨客」的示威者踢翻老人行李的影片。

黃之鋒來台期間，有社群網站流傳貼文指出，「黃之鋒這種垃圾，臺灣接收嗎？…#看看香港-[黃之鋒]的惡行惡狀，充分沒有教養的港獨暴力份子...欺負老人家算什麼好漢？暴徒來台，卻變成英雄貴賓....。」貼文搭配著一則粵語新聞影片，片中有個戴口罩的年輕人，踢翻一位80歲老人家手推車行李的影片，老人家隨後接受多位記者訪問。

根據《台灣事實查核中心》 查證，並透過網傳影片左上角的Logo進行檢索，確認此為香港《有線新聞》的台徽，而該段影片其實為香港《有線新聞》2015年3月8日的報導「屯門反水貨客圖堵塞交通惹混亂」 ，其中一名香港示威者因抗議中國水貨客發生衝突的影片。

根據報導查核比對，「屯門反大陸水貨客」的新聞影片，與網路傳黃之鋒欺負老人的影像相符；至於影片中男子是否為黃之鋒？報導指出，香港警方已於2015年3月11日，根據影片逮捕當時涉案的27歲曾姓測量員，可推論黃之鋒與此案無關。因此，證明此傳聞為「錯誤訊息」。

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