前桃園縣議會議長林傳國過世 享壽77歲

2019-09-17 18:23

［記者謝武雄／桃園報導］前桃園縣議會議長林傳國上週四因病過世，他生於1944年、享壽77歲；林傳國連任5屆議員，擔任12、13屆副議長，第14屆議長，之後淡出政壇後到中國做生意，家屬預計10月12日於中壢區御奠園舉行告別式。

林傳國為八德溪尾人（今八德區白鷺里），53年退伍後，開設林水電工程行，之後又創立金毅工程公司，投入房地產及建築業，因投資眼光精確，成為成功建商，在「商而優則仕」情況下，於75年當選第11屆縣議員，擔任14屆議長期間更是政通人和，府會關係和諧，對議會軟硬體設施及議事興革建樹頗多，不僅對縣府善盡監督職責，對預算的編列及收支審核更是嚴加把關，官員無不為其問政功力折服。

林傳國好學不倦，打拚事業之餘仍不忘進修，先後畢業於永平工商、國立政治大學附設空中行專，並曾負笈美國，獲得南加州大學企管碩士學位。從政之餘，林傳國也同時擔任桃園縣義消總隊隊長、內壢獅子會會長、林姓宗親會等多個民間公益社團領導職務，卸任議員後即離開政壇，前往大陸投資多項事業，近年因年事漸高，返台含飴弄孫，享受天倫之樂。

而在今年7、8月發現腸沾黏，雖然術後良好，但在上週四在家中用餐時，不小心噎到，家人發現後送醫仍回天乏術，享壽77歲。

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