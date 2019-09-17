前進香港送物資 台灣研究生遭搜身、拘留2小時

2019-09-17 16:27

〔記者方志賢／高雄報導〕香港反送中抗議運動屆滿100天，一名高師大陳姓研究生前進抗爭現場，他帶著募集的防毒面具、濾毒罐支援香港，參加集會過程還遭警察搜身、拘留2小時才釋放，5天香港行，他在抗議現場看到示威民眾的友善、秩序、團結，還有溫馨，與被形容是「暴徒」，有很大的落差！

陳姓研究生就讀高雄師範大學研究所，他是外省第三代，生長在政治立場偏藍家庭，香港爆發反送中抗議運動，家人都認為示威群眾是「暴徒」，與他在網路上看到認知完全不一樣，為能直擊香港抗議行動，他瞞著家人規劃了5天香港行。

陳姓研究生說，他是9月5日搭機飛抵香港，前3天的行程都在太子地鐵站及中環遮打花園，因為8月31日香港警察在太子地鐵站無差別攻擊民眾後，傳出疑似有示威民眾死亡，許多群眾聚集在地鐵站前抗議、獻花。

9月8日傍晚，他身穿台灣製造、寫有「香港加油」的黑色T裇到中環遮打花園參加「撐人權民主法案」集會，當集會散場時，突遭大批警察包圍，他聽不懂廣東話，只好隨現場港人，把雙手放在頭上。

警察對他全身搜身，逐一拿出背包內物品搜查，並詢問他到香港的目的，他回答是做研究，來了解香港運動過程，但警察卻說這不是「運動」，是「暴動」，並警告他不能有任何不法行為，否則會拘捕他到案，因未發現攻擊性的武器，拘留2小時後就釋放他。

突遭警察搜身、拘留，他說當時並不害怕，只想著如何應對？如果被警察打怎麼辦？下次不能入境香港怎麼辦？但他相信沒做壞事，況且去香港前已透過網路找到當地求助電話，知道如何尋求香港法律或社工協助。

陳姓研究生說，這次香港行，另個目的是把他募集的物資護送到香港，他與大學同學及好友共6人募集1萬多元，在台灣五金行購買防毒面具、濾毒罐等，裝在行李箱，由他送到香港支援示威民眾。

他說，5天反送中運動觀察，現場許多年輕面孔，知道他從台灣去，都貼心詢問他要不要口罩、水、食物，示威民眾相互關心，很有紀律，很多爸媽帶著孩子，扶老攜幼全家出動，這樣溫馨的景象，實在很難與「暴徒」連結在一起。

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