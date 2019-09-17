利誘索國與我斷交 中國國台辦反怪民進黨政府

2019-09-17 14:40

〔記者鍾麗華／台北報導〕索羅門群島昨與台灣斷交，中國國台辦發言人馬曉光今天以書面方式回應表示，民進黨當局所稱的金錢外交、政治打壓說法，完全是自欺欺人的謊言，目的是轉移視線，企圖在國際上離間生事，更是不自量力。

馬曉光稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國神聖領土的一部分，這是一基本事實，也是國際社會普遍共識。」「無論過去、現在還是將來，都絕不可能拿一個中國原則去做交易，任何有國際視野和常識者都清楚這一點。」

馬曉光說，「九二共識的共同政治基礎，兩岸關係和平發展成果遭到破壞，民進黨當局難辭其咎，要真正維護台灣同胞的利益福祉，維護兩岸關係和平發展，只有回到堅持九二共識的共同政治基礎上來，才是唯一選擇。」

陸委會昨天已表示，北京當局在我大選前操作打壓、圖謀影響台灣選情，步步進逼、破壞台海和平、侵害台灣權益，絕非光明磊落之舉。台灣人民不會因此改變對兩岸關係的堅定主張，也更加認清其「一中」政策就是蠻橫地消滅中華民國。

陸委會強調，近年來中共假其片面的「一中原則」，以口惠實不至的空泛承諾拉攏利誘，不但侵犯我國際生存空間，更透過債務外交進行霸權擴張、掠奪資源、操控他國。中共政權侵犯台灣與威脅全球民主自由體系的意圖與日俱增，已破壞既有國際秩序與和平穩定，這已不再是台灣單獨面對的問題。

陸委會強烈譴責，中共極權政體高壓嚴控、嫁禍諉過，缺乏全盤清明的思維及根本性的自我民主改革理念。本於暴力威嚇的「鬥爭」解決不了問題、執著其錯誤意識形態與不得人心的治理，更將加速台海情勢背向而行。

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