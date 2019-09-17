新竹市長林智堅將訪花蓮 5星縣市長交流

2019-09-17 14:18

〔記者王錦義／花蓮報導〕遠見雜誌公布2019年「縣市長施政滿意度調查」，花蓮縣長徐榛蔚、新竹市長林智堅都獲得五星級肯定，林智堅認為市政不分藍綠，展開五星學習之旅，19、20二日將到花蓮參訪；而19日晚間7點20分在亞士都飯店會議廳，立委蕭美琴也邀請林智堅以「城市生活美學」為主題進行分享會，歡迎民眾報名參加。

立委蕭美琴說，「加速吧！新竹！」這是台灣史上最年輕市長林智堅2014年投入選舉的競選口號，5年過去，如今新竹形成獨樹一格的城市氛圍，老舊城市的翻轉活化、整體城市質感提升、行銷宣傳與青年政策都處處讓人驚艷！看看新竹，想想花蓮，這次邀請小智市長到花蓮分享，他如何在打破傳統政治版圖之後，讓新竹轉化成這麼美麗的市容。

蕭美琴辦公室指出，新竹市的美學革命，關鍵在於新竹市長林智堅上任的這幾年來，從公共工程的設計開始，做出很大改變。林智堅將在19日晚間7:20分開始，在花蓮亞士都飯店一樓會議廳舉行「城市生活美學」分享會，會中將以新竹市近年的城市改造為主題進行演講與交流，由於現場座位有限，可上網報名連結：https://reurl.cc/Zn7MnW 。

新竹市府去年在台灣景觀大賞中獲得「都市景觀治理獎」，包含「幸福廣場」、「新竹公園麗地園林空間」、「隆恩圳藍帶親水空間景觀工程」、「香山溼地賞蟹步道」、「新竹漁人碼頭」、「將軍村開放圖書資訊園區」六項建設獲獎肯定，林智堅也獲得今年國際景觀大賞提名，將代表台灣參加「亞太區景觀建築傑出人物賞」。

林智堅從上月起啟動五星學習之旅，首站前往連江縣，19日將到花蓮來場漁業交流，因竹市與花蓮皆有定置漁場，且花蓮作為觀光大縣，成功結合漁業與觀光產業，希望五星之旅能藉由他山之石讓城市發展再提升；20日上午將到花蓮縣府，與縣市團隊進行雙五星交流會議，分享各縣市施政優點與執政經驗，並到第一線實地觀摩。

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