趙少康爆郭董棄選原因 郝龍斌：選不選都是郭1人決定

2019-09-17 13:24

〔記者施曉光／台北報導〕前鴻海董事長郭台銘昨天深夜宣布不參加總統選舉，國民黨高層事前就已經掌握郭的動向。根據國民黨副主席郝龍斌今日中午接受網路媒體訪問時透露，郭台銘其實15日就已經決定不參選，昨天還邀他與媒體人趙少康在趙家討論退選聲明內容，他並強調國民黨沒有道理因為郭退黨，就開除郭台銘的黨籍。

趙少康則爆料郭台銘不選的原因，就是郭一直覺得「願賭服輸」，心理上是這樣想，既然參加國民黨初選輸了，「當時也講過，那就服輸嘛！那又怎麼樣呢！」

郝龍斌強調，郭台銘無論當初決定參選總統，如今又退選，完全都是郭自己一人的決定，「我們只是協助他找出一些參選的障礙而已」，而且郭在初選過程受到許多的委屈，他都知道。

對於郭台銘日前聲明退黨，並稱刊登廣告的國民黨31位大老，某些人是在身在曹營心在漢，郝龍斌說，郭台銘所指絕對不是他，因為郭有告訴他，絕對不包括他在內，「我是他的朋友」。

雖然郭台銘辦公室日前已經否認，指退黨與大老廣告無關，但郝龍斌今日的說法與郭辦矛盾。據郝稱，藍營大老的廣告給郭很大的衝擊，而選擇退黨，是過程中最遺憾的事，他並強調，國民黨沒有道理開除郭台銘。

對於主持人詢問，郭台銘日後是否可能幫國民黨總統參選人韓國瑜站台？郝龍斌說，韓國瑜應該窮盡洪荒之力爭取郭台銘，而且韓是爭取郭支持的最關鍵人物，而且郭台銘已經講過，會支持所有理念相同的人，郭台銘未來絕對會是一支大母雞，郭願意幫忙站台的人，絕對可以增加勝選機會。

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