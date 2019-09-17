郭台銘棄選 韓國瑜競辦：盡一切努力爭取郭董支持

2019-09-17 12:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對鴻海創辦人郭台銘不參選總統。國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室今指出，接下來會盡一切努力，爭取郭台銘董事長的支持與協助。

韓競辦表示，昨晚得知一向敬重的郭台銘董事長決定不參與此次2020連署競選總統，競辦認為，郭董事長要做出這樣的決定，具有相當高度與氣度，韓市長內心有許多話想說，我們也一直希望能與郭董事長當面請益，一同暢談雙方熱愛的中華民國的未來。

競辦指出，韓市長身為國民黨提名總統參選人，這段時間以來，一直盡全力整合黨內志同道合的夥伴，因為我們知道，唯有團結、才能確保明年這場中華民國的生死保衛戰能夠取得勝利。

競辦強調，韓國瑜市長與郭台銘董事長擁有相同的目標，都希望全力為台灣人民拚經濟，捍衛中華民國，期待中華民國有更好的發展。

接下來，我們會盡一切努力，爭取郭台銘董事長的支持與協助，韓國瑜市長也會透過各種管道，尋找機會當面向郭台銘董事長請益，讓團隊的選戰策略，回歸理性思考與政策層面的討論。

競辦認為，郭台銘董事長過去提出許多相當不錯的政見，韓國瑜競選團隊也會在跟郭董事長請益後，把這些優質政見有計劃地來推動，轉化為一起合作的方式，也期待2020，能夠在團結之下，一舉翻轉台灣的命運。

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