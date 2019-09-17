明華園被高市府查水表？韓國瑜：絕不可能查文化團體水表

2019-09-17 12:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕明華園傳出被高雄市政府查水表？引發議論！高雄市長韓國瑜今對此強調，市府團隊絕不可能查文化團體水表、絕不會做這種事，明華園有對外說明了，應該可以清楚澄清。

韓國瑜說，明華園是台灣最棒的歌仔戲團，高市府對明華園一向非常欣賞且合作非常愉快，絕對不可能去查任何文化團體水表。

他進一步指出，高市府這團隊，決不會做這種事，這點一定要向外界澄清，未來也希望所有文創團體，來高雄能夠合作愉快，並帶給高雄市民更多歡樂，他請所有相關朋友了解，我們決不會查水表，明華園也對外書說明，應該可做很清楚的澄清。

繼大港開唱疑因被查水表、今年被迫停辦後，昨傳出連明華園也被高雄市政府查水表？連同參與庄頭藝穗節的多個戲團，8年來超過百場演出的核銷發票，突然全被裝箱送政風，臉書粉專Wecare高雄強烈質問，並感慨演歌仔戲何罪。

高市文化局第一時間鄭重澄清絶無此事，但也坦言是市府政風單位、為釐清八一氣爆心靈重建計劃中，歌仔戲演出有無費用偏高情形？遂請本局政風室瞭解相關資料，由本局政風室向業務單位「調閱內部簽核及驗收資料」。

文化局進一步指出，整個過程純粹是機關内部資料調閱及業務查核，絶無向廠商或戲團索取資料情事，也無打擾戲團情形，盼外界勿因政治立場不同而無限上綱、扭曲事實、以訛傳訛。

針對文化局的澄清，Wecare高雄認為可給文化局一點鼓勵，至少文化局的說法（調閱內部簽核及驗收資料），就是承認有查水表！？

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