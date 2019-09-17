不拚選舉拚市政 侯友宜明起出訪東南亞

2019-09-17 12:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕正當政壇關注鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參選2020總統之際，新北市長侯友宜不拚選舉，專心市政工作，明天（18日）起侯友宜將率團出訪新加坡、泰國及越南等國家，預計24日返台，此行將參訪長照綜合園區、文創產業與工業區等，盼將他國成功經驗引進新北市，作為市政推動參考。

侯友宜今天表示，明天起將率新聞局、經濟發展局、交通局、秘書處、衛生局等局處首長出訪新加坡、泰國及越南，例如新北規劃仿造新加坡模式，運用碧華國中校地打造「銀新未來城」，結合長照、醫療與運動休閒功能；此外，國外的無人自動駕駛系統發展行之有年，是新北可以借鏡的地方。

侯友宜說，此行將有新北產業界代表陪同，目前新北市的產業面臨轉型，「工業區立體化」方案如火如荼推動，但「產業型的城市化」是未來趨勢，工業區不只是單一的辦公室，還包含生活、休閒、娛樂等城市機能，例如樹林柑園、淡海新市鎮二期、林口工一產業園區等，都可以朝此方向規劃。

侯友宜表示，新北市近年有幾塊土地在招商階段，包括台北港、新店寶高智慧園區、新莊知識產業園區等，此行將與當地工業區聯繫接洽，希望吸引國外廠商到新北投資，並與台商交流，關心青年朋友的創業情形，給予支持。

侯友宜談到，泰國文創產業發展蓬勃，其中暹羅有一處空中花園廊帶，成為重要觀光景點，希望汲取別人的成功經驗，評估新北市能否找到適合的場域規劃。預計24日晚間返台後，25日上午將由經發局進行此次參訪的專題報告。

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