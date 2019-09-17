棄選秘辛 幕僚爆：郭台銘2週前就找到副手人選了

2019-09-17 12:17

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘，正式昭告公眾「我決定不參與2020連署競選總統。」引發各界好奇郭放棄繼續的真正原因，是找不到副手，今（17）日郭幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今早在廣播節目中表示，「郭台銘2週前就找到副手人選了，是一位稍有政治經歷的男性，現在事情告一段落，希望外界不要再打擾他，這是禮貌問題。」

劉宥彤說，郭台銘原本是中秋連假的最後一天（9月15日星期天）就要宣布，但有一些過去允諾過別人事要去一一解釋、說明，所以郭台銘連假都在做這件事。

劉宥彤說，郭台銘不想繼續，是認為，原本一個總統高度的選舉，對國家方向，卻在選舉過程中發現，選舉是技巧的運用，因選舉衍生很多不必要汙衊、仇恨，這些抹黑對原先想認真做事的郭台銘，光要處理、解釋這些分裂問題，而這些問題又跟一些政治人物想保有自己的利益位置有關。

劉宥彤說，郭台銘從旁觀變成參與者，心境上有不少體會，郭董事長參選的初心跟參選的情勢，不知是否吻合，這好像不是他原本想要的，不斷要講贏人家、說服人家攻防，他覺得做事不是這樣。

劉宥彤提到，像是郭台銘獲聘為雲林縣經濟顧問，還幫當地用AI做醬油，卻沒得到縣長張麗善很明顯的支持，郭台銘的想法不是趕快把經濟顧問證書退回，只是覺得把事情做好。

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