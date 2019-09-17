外交部訂定行政要點 明訂外館不介入競選活動

2019-09-17 11:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜10月將訪美，外交部新訂「外交部協助直轄市市長出訪作業要點」，要求直轄市長訪問必須提出公函，說明訪問事項與需要提供協助的項目，否則外館不會主動協助。外交部也訂定協助範圍，要求外館不能介入政黨造勢活動，以秉持行政中立，整體提升對外關係。

外交部北美司司長姚金祥今天出席外交部例會，說明「外交部協助直轄市市長出訪作業要點」時表示，該要點是為了確保外交部與駐外館處人力與資源妥善運用，並秉持行政中立作業，是以希望協助直轄市與其他各國城市交流，盼整體提升對外關係而訂定的。

姚金祥說明，要點主要內容就是要求各直轄市訪問前，提出公函給外交部，說明出訪事項和宗旨、以及需要外館提供協助的項目。要點也劃明界線，例如動員僑界、政黨造勢和募款餐會等活動，明訂外館不能介入，要維護行政中立立場。

姚金祥也說，其他協助事項，若沒有提出公函，外交部也不會主動提供協助。雖然此要點針對直轄市，但對其他縣市也是一樣原則，只是因為六都資源和訪問代表團通常比其他城市大很多，才特別訂定作業要點。

近期六都市長訪問行程包括台北市長柯文哲3月訪美、新北市長侯友宜7月赴北歐考察、桃園市長鄭文燦3月與7月二度訪美、台中市長盧秀燕9月赴歐洲考察、高雄市長韓國瑜4月訪美等。

韓國瑜現為總統參選人，也規畫於10月再次訪美，姚金祥今天說，目前還沒收到協助要求。

外交部長吳釗燮8月底時就曾表示，外交部支持市政交流、提供必要協助，但若涉及選舉，不論是哪一黨，外交部都應該保持行政中立，不能涉入競選活動，也不可能協助安排。

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