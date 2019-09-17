退選聲明影片重上傳 郭台銘這句話刪掉了！

2019-09-17 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘昨深夜發聲明宣布不參與2020總統大選連署，震撼各界；今（17日）早10點郭台銘於臉書上PO出影片，表達不參選心聲，不料在10點47分更新影片內容，將「政治鬧劇」一詞刪除。

郭台銘今早10點透過臉書發表影片，片頭一開始出現郭台銘在十字路口上徘徊的場景，接著獻聲表示，經過一段時間的思考，決定不參與2020總統候選人連署。

郭台銘指出，由於惡質的選舉風氣、民粹盛行、個人私利與派系利益及階級鬥爭等因素，撕裂台灣，他「不願意參與政治鬧劇」，也不願見到他的支持者被霸凌，最後郭重申他是「永遠的中華民國派」，在台灣需要郭台銘時，他永遠都在。

不過影片隨後下架，10點47分重新上傳影片，但「我不願意參與政治鬧劇，也不願見到他的支持者被霸凌」一句修改成，「我不願意參與，也不願見到他的支持者被霸凌」，原因不明。

郭台銘也在影片下留言回應，表示因擔心大家會因為對他的宣布失望，昨晚睡不好，稱能理解大家的失望，他以「計利當計天下利，求名當求萬世名」一句他人生永遠的目標，與大家共勉。

郭台銘重申退出連署一事與任何人無關，以這支影片表達他心中的想法，未來規劃，會在後續一一再向大家報告。

相關影片請見：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法