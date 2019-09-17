宣布不連署後首度現身 郭台銘：我不願意參與政治鬧劇

2019-09-17 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘昨深夜發聲明宣布不參與2020總統大選連署，震撼各界；今（17日）早10點郭台銘於臉書上PO出影片，表達不參選心聲。

郭台銘透過臉書發表影片，片頭一開始出現郭台銘在十字路口上徘徊的場景，接著獻聲表示，經過一段時間的思考，決定不參與2020總統候選人連署。

郭台銘指出，由於惡質的選舉風氣、民粹盛行、個人私利與派系利益及階級鬥爭等因素，撕裂台灣，他「不願意參與政治鬧劇」，也不願見到他的支持者被霸凌，最後郭重申他是「永遠的中華民國派」，在台灣需要郭台銘時，他永遠都在。

相關影片請見：

郭台銘影片逐字稿

各位朋友、愛護郭台銘的鄉親父老，還有這段時間不離不棄的郭粉們，大家好，我是郭台銘。

這段時間，謝謝大家對我的關心，經過一段時間的思考，我向大家報告，我將不參與2020年總統候選人的連署。

想參與總統選舉，從來就不是為了我個人的私欲，也不是為了政黨、或派系的利益。我的參選初衷，是希望能夠利用我累積四十年的經驗與人脈，還有一顆熱忱的心，為中華民國拼經濟、為兩千三百萬同胞拼未來。

但惡質的選舉風氣、民粹盛行，因為個人私利與派系利益，階級鬥爭、撕裂台灣，我不願參與政治鬧劇，也不忍心見到我的支持者受到霸凌。

中華民國是我們的大家所愛，為有回歸理性、務實、負責任，才能為下一代找到未來。

我是永遠的中華民國派，在台灣需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。

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