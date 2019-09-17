索羅門斷交》顏擇雅稱中國「前方吃緊」：打擊小英、打腫臉充胖子

2019-09-17 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕索羅門群島昨日決定與我國斷交，對此，資深媒體人顏擇雅今（17）日發文指出，中國近日喊窮，卻砸大錢與索羅門建交，可能是拿小英沒辦法而打腫臉充胖子，代表的並非北京有錢，而是中國政府開支不受監督。

顏擇雅今日臉書貼文表示，很多人以為索羅門跟中華民國斷交，是因為北京比較有錢，她認為，這是錯誤看法。顏擇雅指稱，事實上，北京這一年來一直在叫窮，中國國務院總理李克強今年年初還喊話「要過緊日子」，不過，北京仍砸大錢與索羅門建交，顏擇雅認為，這有點像八年抗戰時期的「前方吃緊、後方緊吃」。

顏擇雅解釋，吃緊的是民生經濟，緊吃的是一帶一路種種「大灑幣」的作為，且「大灑幣」即為「大傻屄」諧音，會有這個詞，可見中國民間對於金錢外交也是有怨言，所以，台灣與索羅門斷交一事，「正確解讀不是北京比較有錢，而是北京威權，政府開支完全不受民意監督」。

顏擇雅稱另一解讀就是北京真的拿小英沒辦法，「口袋再怎麼緊，打擊小英還是必須打腫臉充胖子一下。雖然可能起不了什麼作用」。

顏擇雅比喻，像毛澤東在1960年，即使餓死幾千萬同胞也要還蘇聯錢那種心態，且顏擇雅認為更糟的是，北京這次這個動作，可能衍生一個很不利的副作用，就是「升高美中對抗，讓中美之間往新冷戰的方向再進一步」。

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