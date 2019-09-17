郭台銘不選總統！ 蘇貞昌：希望郭董加碼投資台灣

2019-09-17 09:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘昨天深夜11點宣布不參選2020總統，行政院長蘇貞昌今日在立法院受訪表示，對郭董事長決定予以尊重，希望郭董能加碼投資台灣。

蘇揆指出，從郭董內心轉折衝擊及發表聲明內容，可以看出一個企業家對國家社會的關心，對郭董決定表示尊重。

蘇揆提及，這幾年政府一再改善投資環境，且健全財政讓台商回流，讓外資加碼投資台灣。

蘇揆呼籲，希望郭董事長一本愛台灣的心，加碼投資台灣，當然看到很多地方需要進一步改進，盼大家一起努力讓台灣更好。

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