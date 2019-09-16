獨家》柯文哲中午消失1小時！疑換車掩人耳目密會郭台銘

2019-09-16 23:58

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今受訪被問到郭台銘是否參選都稱「不曉得」、「這應去問郭台銘」。據透露，柯文哲今上午10時10分出席市府記者會，結束後大約11時多悄悄離開市府，為掩人耳目，還特地不搭市長座車，刻意換車，僅帶一位秘書出去，由於行程隱密，讓外界聯想可能是與郭台銘見面。

記者求證台北市政府發言人周台竹，他表示，不清楚這件事，需確認後才能回應。大概過半個多小時後回電，表示柯市長應該沒有出去、未有公開行程。記者追問柯P此行程相當保密、也未公開、是否僅柯本人才知道？周台竹說，目前無法聯繫柯文哲，但問核心同事說柯文哲沒有公開行程。

郭台銘今天深夜透過辦公室發表聲明，表示不參選2020年總統大選連署，郭辦發言人蔡沁瑜今上午受訪曾提到市府顧問蔡壁如上午請假到郭陣營開會，如今柯文哲疑似神秘消失一個多小時，更引起外界聯想兩人是否密會共商大計。

柯文哲今上午10時10分參加衛生局「108年度失智症照護整核網路推廣行銷記者會暨影片發布會」，記者會近11時結束，不久，據說柯文哲就悄悄離開市府，且為掩人耳目未搭公務車，改搭其他車輛離去，僅帶著一位秘書隨行。

知情人士透露，為避免風聲走漏，柯文哲挑了沒排公開行程的時間，還刻意借其他車輛代步，就是怕公務車被認出，還利用專用電梯直接從市府地下2樓搭車出門，更顯可疑，過了約1個多小時才返回市府。

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