震撼彈！郭台銘宣布不選2020總統

2019-09-16 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘先前宣布退出國民黨，被不少外界人士解讀他將會在中秋連假後宣布參選，明（17）日就是登記連署截止日，今晚他卻做出意外決定，發表重大聲明將不參加2020連署競選總統。

郭台銘聲明中表態自己將不會參選2020總統大選，並強調不是被任何人影響，而是在思考過後，希望社會能回歸理性思考和政策的討論，因此才會做出如此決定。

郭台銘表示已經收到支持者的熱情，因此要向期盼他參選2020的人表達歉意：「對不起，我讓你們失望了！」，而稍早柯文哲也在電視節目《平論無雙》專訪中表示，若郭台銘不選，將會認真準備台灣民眾黨的立委選舉。