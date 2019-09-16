震撼彈！郭台銘宣布不選2020總統

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘先前宣布退出國民黨，被不少外界人士解讀他將會在中秋連假後宣布參選，明（17）日就是登記連署截止日，今晚他卻做出意外決定，發表重大聲明將不參加2020連署競選總統。
郭台銘聲明中表態自己將不會參選2020總統大選，並強調不是被任何人影響，而是在思考過後，希望社會能回歸理性思考和政策的討論，因此才會做出如此決定。
郭台銘表示已經收到支持者的熱情，因此要向期盼他參選2020的人表達歉意：「對不起，我讓你們失望了！」，而稍早柯文哲也在電視節目《平論無雙》專訪中表示，若郭台銘不選，將會認真準備台灣民眾黨的立委選舉。
人生充滿著各種大大小小的決定。 有些決定很容易，有些決定很困難。 我一直在思考：什麼是真正的承擔？ 一肩挑起是承擔？又或者，放下才是真正的承擔？ 我參選總統的初衷，是希望能夠帶領台灣社會齊心拼經濟，但投身選戰以來，我看到的卻是一些政治人物為了私利，挑起階級、仇恨、對立等民粹，那麼，這些會因為我義無反顧的挑起責任而終結嗎？抑或是需要我放下才可能拉回走偏的旋律呢？ 不是因為任何人的勸說與影響，而是因為我再三思考之後，希望讓社會在關注國家領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，於是，我決定不參與2020連署競選總統。 也因此，我要向期盼我出來參選的好朋友們深深一鞠躬，表達我最誠摯的歉意：「對不起，我讓你們失望了！」 我知道這個決定會讓很多支持者難以接受，雖然參與政治到現在才短短的時間，但大家的熱情我都感受到了，尤其，當我聽到一些支持者即使遭到言語霸凌也仍 然堅定支持我時，更是讓我感到心疼與感謝。 因此，我除了要對支持者表達最誠摯的歉意之外，也要對大家說聲「謝謝你們」，感謝大家一直以來對我的支持與愛護。 這幾個月來，我有機會能夠跟各行各業的朋友接觸、談心，讓我更清楚知道能夠為眾人服務是一件快樂又有意義的事情，因此，雖然不參與總統選舉，但並不表示我放棄參與政治事務。我會持續積極推動我所提出的政策，也期盼能夠有更多有理念的朋友願意一起為台灣繼續努力，讓台灣有著和平、安定、經濟與未來。 而這陣子以來，無論是對我的抨擊，或是對我的肯定，我也都會或反省、或珍惜的，將這些化為我人生路上更豐富的養分。 我依然是永遠的中華民國派。 當中華民國需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。
郭台銘聲明全文：
人生充滿著各種大大小小的決定。
有些決定很容易，有些決定很困難。
我一直在思考：什麼是真正的承擔？
一肩挑起是承擔？又或者，放下才是真正的承擔？
我參選總統的初衷，是希望能夠帶領台灣社會齊心拼經濟，但投身選戰以來，我看到的卻是一些政治人物為了私利，挑起階級、仇恨、對立等民粹，那麼，這些會因為我義無反顧的挑起責任而終結嗎？抑或是需要我放下才可能拉回走偏的旋律呢？
不是因為任何人的勸說與影響，而是因為我再三思考之後，希望讓社會在關注國家領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，於是，我決定不參與2020連署競選總統。
也因此，我要向期盼我出來參選的好朋友們深深一鞠躬，表達我最誠摯的歉意：「對不起，我讓你們失望了！」
我知道這個決定會讓很多支持者難以接受，雖然參與政治到現在才短短的時間，但大家的熱情我都感受到了，尤其，當我聽到一些支持者即使遭到言語霸凌也仍
然堅定支持我時，更是讓我感到心疼與感謝。
因此，我除了要對支持者表達最誠摯的歉意之外，也要對大家說聲「謝謝你們」，感謝大家一直以來對我的支持與愛護。
這幾個月來，我有機會能夠跟各行各業的朋友接觸、談心，讓我更清楚知道能夠為眾人服務是一件快樂又有意義的事情，因此，雖然不參與總統選舉，但並不表示我放棄參與政治事務。我會持續積極推動我所提出的政策，也期盼能夠有更多有理念的朋友願意一起為台灣繼續努力，讓台灣有著和平、安定、經濟與未來。
而這陣子以來，無論是對我的抨擊，或是對我的肯定，我也都會或反省、或珍惜的，將這些化為我人生路上更豐富的養分。
我依然是永遠的中華民國派。
當中華民國需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。