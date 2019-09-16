從選舉拜廟到騙走小孩 阿扁左虧韓國瑜、右酸蔡英文

2019-09-16 23:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統陳水扁今晚透過臉書粉專新勇哥物語，解析「選舉拜廟都沒人」、「帶小孩長大卻被騙走」兩個話題，一面虧高雄市長韓國瑜，一面卻狠酸總統蔡英文。

阿扁指出，國民黨總統候選人韓國瑜批評蔡英文總統「拜廟拜到沒人」，蔡總統透過臉書po出在台南參訪的照片強調「人潮就讓照片說話」；他看到這新聞不禁覺得好笑。 阿扁認為，拜廟又不是祈求神明保佑當選，而是民間信仰重心的宮廟，也是人潮聚集的政治中心，就像選舉一到、也會利用農曆新年期間到廟埕發紅包，保證人山人海大排長龍，神明是不可能選舉投票選邊站，否則每個候選人都去的宮廟，神明不是很為難嗎？！

他說，2000年、2004年農曆3月俏媽祖，阿扁沒去台中鎮瀾宮恭請大甲媽祖坐轎，也沒有扶轎，更沒參加幾天幾夜的繞境，還不是照樣當選總統，選舉有沒有票不是問鬼神，而是選民透過民主選票所作的選擇決定。

他進一步闡述，2006年菊姐第一次參選高雄市長，在民調落後的不利條件下，阿扁仍不放棄、出錢成功舉辦高雄母河、愛河牽手，最後5天晚間也是一天拜3間大廟，5天拜15間，終能險勝1100票，奠定菊姐在高雄12年綠色執政的基礎。

這也才有蔡總統9月15日演講說，常在高雄陪陳菊坐車，菊姐都會指出做了什麼政績，「這讓我的感覺是，菊姐好像帶一個小孩長大卻被騙走，所以1月11日要把小孩收回來，好不好？」

阿扁質疑，蔡總統說1月11日要把小孩收回來的「小孩」是誰？是高雄嗎？還是高雄人？而騙走小孩的人又是誰？高雄是高雄人的共同母親，不是小孩；高雄人是總統頭家的也是城市的主人，更不是小孩。

他表示，市長是所謂的父母官，那是古代封建思想，市長在民主時代只是公僕而已。怎麼用菊姐好像帶一個小孩長大卻被騙走的不當比喻呢？！難道高雄人用民主選票選出的韓國瑜市長是「騙子」？這是對高雄選民最大的羞辱！

阿扁直言，蔡總統的不當比喻，讓阿扁想起2004年320總統選舉結果揭曉，連宋願賭不服輸，連戰罵阿扁是竊國的小偷，把國家偷走了，人人得而誅之，宋楚瑜則要帶大家衝進總統府。

一個說贏的一方騙走菊姐帶大的小孩，一個說阿扁犯了竊國之罪，把國家偷走了，都是很不洽當的比喻！？

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