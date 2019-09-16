索羅門斷交》台索建交36年 扁、馬、小英都曾出訪

2019-09-16 20:22

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國和太平洋國家索羅門邦交生變，事實上，我國跟索羅門的邦交關係，始於1983年3月，同年成立總領事館，並在1985年提升層級至大使館。不過，在索羅門今年4月大選以後，索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）一上任隨即表達檢討對我國邦交關係的相關言論，縱使我國外交單位盡力斡旋，仍無法避免斷交一途。

我國和索羅門建交至今共36年，我國歷任總統也數度出訪該國，藉此鞏固邦誼，前總統陳水扁、馬英九分別在2005年、2010年訪問該國，蔡英文總統則在2017年前往。而前立法院長王金平也曾在2008年時訪問索羅門。索國前總理何瑞朗（Rick Nelson Houenipwela）則曾在2018年訪問我國，他也曾在日前發表聯合聲明，支持台索持續邦交。

而今年為台灣、索羅門兩國關係最為波折的一年，兩國在今年3月還曾簽訂合作備忘錄，我國將以商業性貸款協助索羅門興建2023年太平洋運動會的場館，且7月還和我國營造廠簽訂主場館工程備忘錄（MOU）。豈料，回鍋總理的蘇嘉瓦瑞一上任發表欲檢討和我外交關係的言論後，今日召開內閣會議，確認和我國斷交、與中國建交，我國也隨即和索國斷交。

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