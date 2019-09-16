參拜宮廟韓粉喊庶民選總統 韓國瑜：市政請益不碰選舉

2019-09-16 19:25

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市長韓國瑜利用星期一到星期五上班時間，巡迴各區公所舉辦市政請益座談會，今天下午輪到岡山區舉辦，座談前韓分赴地方宮廟協和宮、壽天宮參拜，引來外界「假市政行程之名，行跑地方競選行程之實」的質疑，韓國瑜受訪時強調，已多次呼籲跑市政行程盡量能夠行政中立，不要碰觸到政治的選舉，以免違反行政不中立的原則。

韓國瑜今天下午2點先到岡山協和宮參拜，與廟方幹部合影後，2點半立即轉往壽天宮參拜，3點再前往岡山區公所3樓大禮堂主持市政請益座談會，兩場宮廟參拜活動均聚集韓粉到場為韓國瑜加油打氣，現場不時高喊「韓國瑜選總統」和「庶民選總統，總統選庶民」的挺韓口號，並揮舞大小國旗，與宮廟道場格格不入，並引來外界「假市政行程之名，行跑地方競選行程之實」的質疑。

韓國瑜受訪時強調，禮拜一到禮拜五是上班時間，今天來岡山是與市民面對面請益，很多不同區域里長和地方人士都希望能與市長面對面座談，他已多次呼籲跑市政行程盡量能夠行政中立，不要碰觸到政治的選舉，以免違反行政不中立的原則。

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