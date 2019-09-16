索羅門斷交》批中國「誘債外交」 林昶佐：台灣不隨之起舞

2019-09-16 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕太平洋國家索羅門內閣轉向與中國建交，我國亦隨即宣布和索國斷交，總統蔡英文今晚在總統府大禮堂召開記者會強調，面對中國霸凌，台灣必須要勇敢團結，也譴責中國以金錢打壓台灣人的國際空間。對此，立委林昶佐批評，中國利用「誘債外交」搶奪我國友邦，強調台灣不用隨之起舞。

「索羅門群島今天宣布跟我國斷交，預料將會和中國建交。」立院外交及國防委員會立委林昶佐在臉書表示，中國以「一帶一路」策略誘使合作國家掉入其債務陷阱。而中國同樣也用一樣的策略在大搞金援外交、誘使我國邦交國與其建交。

林昶佐舉例，如中國幫厄瓜多蓋好的水壩，出現7000多條的裂縫，還造成厄國要償還鉅額貸款；中國2017年幫肯亞蓋橋，沒過多久就垮了，肯亞卻一樣要背負鉅額貸款。另外，中國承諾要幫聖多美普林西蓋深水港；承諾布吉納法索蓋高速公路、鐵路等，到目前為止都是「零動工」。

林昶佐指出，這些中國的「誘債外交」，已經遭受許多國際組織的抨擊，台灣則無須隨之起舞。他認為，台灣除了繼續提供邦交國農業、醫療、教育等人道援助，更應拓展主要盟友包括美國、日本、歐洲、澳洲的實質關係，以這幾年建立的良好基礎，繼續擴大國際社會支持台灣的能量。

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