索羅門斷交》教育部：索國在台讀書學生有125人

2019-09-16 19:50

首次上稿 18:54

更新時間 19:50

〔記者林曉雲／台北報導〕索羅門擬與我國斷交，改投中國懷抱。教育部今晚表示，107學年索羅門籍在我國就讀學生人數有125人，包括正式修讀學位生78人、華語生47人，其中包括拿台灣獎學金就讀的學生有64人，如果台索已無邦交，恐將無法再繼續原本雙邊合作的機制。

教育部說明，台灣獎學金是由我國外交部提供邦交國名額，教育部負責非邦交國，台灣獎學金是否續發給已在我國就學的索國受獎生，教育部尊重主管機關外交部的決定，對於繼續留在我國就讀的索國學生，教育部將請所就讀的大學校院給予必要的輔導及協助。

元智大學現在有11位索國學生在學，其中5位是拿台灣獎學金學生，元智大學校方表示，如果索羅門學生有意願留在台灣繼續學業，學校會盡力對外尋求企業支助，原則上，元智會繼續提供免學雜費獎學金給台獎生。

太平洋友邦索羅門執政黨團（DCGA）今天召開會議投票討論邦交議題，33席中27人支持中國、無人支持台灣、6人棄權。內閣並在黨團會議後認可黨團決議。外交部長吳釗燮晚間6點半召開記者會，料將宣布與索羅門斷交。

索羅門群島是南太平洋地區第三大島國，也是我國在太平洋面積最大、人口最多的邦交國。我國與索羅門群島自1983年建交，索羅門島民對台灣長期援助與支持抱持高度正面評價，此次斷交決定也使民間怒火燃燒。

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