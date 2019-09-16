台索正式分手 吳釗燮：全面停止雙邊合作

2019-09-16 18:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕在確認邦交無轉圜餘地後，外交部長吳釗燮今晚召開記者會，宣布與索羅門斷交。吳釗燮宣讀聲明，索羅門政府今天在內閣會議通過決議，轉與中國建交，中華民國台灣政府對此決定至為遺憾，表達強力譴責，政府並宣布即日起與索羅門斷交，全面停止雙邊合作計畫，將立即撤離大使館、技術團與相關人員，同時也要求索羅門立即撤離駐台人員。

台索斷交後，我太平洋友邦數量剩下5個，包括諾魯、吐瓦魯、帛琉、吉里巴斯與馬紹爾，友邦總數則降至16個。索羅門是政黨輪替後第6個與台灣斷交的友邦。

在外交部政次徐斯儉訪問索羅門之際，索羅門總理蘇嘉瓦瑞今召集執政黨團會議並舉行投票，33人中有27人支持轉向中國，6人棄權，無人支持與台灣維持邦交。內閣接著召開會議認可黨團決議，確認將轉向中國。

外交部在確認無轉圜餘地之後，外長吳釗燮今晚召開記者會宣布與索羅門斷交。

索羅門群島是南太平洋地區第三大島國，也是我國在太平洋面積最大、人口最多的邦交國。索羅門轉向中國不僅傷害台索關係，也重挫美澳聯盟，牽動區域情勢。

中華民國與索羅門群島自1983年建交，在索國2000年的動盪期間不離不棄，索羅門島民對台灣長期援助與支持抱持高度正面評價，此次斷交決定也使民間怒火燃燒。

我與索羅門目前重要合作計畫包括指定承建2023年太平洋運動會場館。另執行中的國合會計畫包括蔬果及糧食作物改善、養蜂、養豬、華語教師派遣與外交替代役等專案，因斷交也都將中止。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法