親中發大財都是夢？ 林昶佐曝一帶一路「各國慘況」

2019-09-16 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜頻頻喊出「台灣安全，人民有錢」口號，認為應該與中國和平交流，才有助於台灣經濟發展。對此，無黨籍立委林昶佐表示，中國六年前提出「一帶一路」，但現在參與該計畫的國家下場都「慘兮兮」。

中國推動一帶一路計畫，在多個國家大撒幣投資基礎建設，林昶佐則在臉書指出，六年前中國領導人習近平到訪哈薩克，提出「絲綢之路經濟帶」，宣布開啟野心勃勃、誘惑各國親中的「一帶一路」計畫。六年後的今天，開啟「一帶一路」的哈薩克首都輕軌工程已經腰斬。

林昶佐說，不只如此，去年9月斯里蘭卡因為無力償還14億美元的建設債務，慘到只好被迫租借漢班托塔港給中國99年。而非洲吉布地同樣負債累累，被迫讓出港口經營權，中國還在該國建立自己的軍事基地。連中國的「鐵桿盟友」巴基斯坦，也因為「一帶一路」捷運計畫而負債高達854億美元。

林昶佐表示，國際上許多學者早就對「一帶一路」表達憂心。智庫「新美國安全中心」就警告所有一帶一路參與國，要小心掉進中國合約的債務陷阱。美國國防部也警告，中國正透過一帶一路獲得經濟影響力，侵蝕其他國家的主權。

他也暗批韓國瑜，在全球警惕中國膨風的國際投資陷阱之際，卻仍有台灣總統候選人迷戀「跟中國關係非常好」就可以「發大財」、「人民有錢」，不只是缺乏國際政治現實感，更可能是故意要幫中國擦脂抹粉，將台灣推向危局。

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