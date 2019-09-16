韓國瑜稱黑人哪需蘭花？ 王定宇批：根深蒂固種族歧視

2019-09-16 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨（15日）在國民黨「大陸台商中秋聯誼茶會」致詞時提及：「你確定非洲很多黑人家庭，吃飯跟家裡面需要放蘭花嗎？」言論被質疑又失言了。對此，民進黨立委王定宇砲轟，韓國瑜有根深蒂固的「種族歧視」問題！

韓國瑜昨出席「大陸台商中秋聯誼茶會」，他在致詞表示，台商有勇氣再多苦也不怕，並分享一名友人種蘭花賣到非洲的例子，「我也遇到一個朋友種蘭花賣到非洲，我說你確定非洲很多黑人家庭吃飯家裡需要放蘭花嗎？他說韓市長你大錯特錯，非洲很多法國、德國、義大利殖民，他們一樣家裡要放一盆蘭花，很多訂單是台灣人去搶。」此番言論引發網友熱議，有人質疑韓又失言。

對此，王定宇在臉書分享相關新聞，批評韓國瑜真的是有根深蒂固的「種族歧視」問題啊！網友也傻眼，「已經說過了，不要讓台灣在國際丟臉，這種層次的人要選總統」、「真的很誇張」、「全世界都快得罪光了，怎麼辦」。

針對韓國瑜這番言論，非裔演員伊馮受訪時直言，「聽得很不是滋味」，認為韓國瑜的言語裡講非洲沒關係，「但是他特別強調非洲的黑人」，這就是「有點歧視那種色彩存在」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法