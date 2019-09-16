韓是政治無賴吃定吳敦義 董念台︰下一個「馬英九」就是吳

2019-09-16 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘是否決定參選引起各界關注，日前退黨時甚至寫下長文怒批「國民黨的分贓與腐朽文化」，國民黨中常委姚江臨對郭退黨時曾表示，郭讓藍營支持者反彈，希望能整合國民黨，團結挺韓。對此，討債名人董念台今（16）天在臉書以「下一個『馬英九』就是吳敦義」為題發文，指「黨棍」姚江臨代表國民黨發言時，就可以知道國民黨將會亡黨了！

董念台提到，國民黨的總統初選，姚在選舉中與韓國瑜喝了好幾次「酒逢政治知己千杯少」後，就玩起了裡應外合的戲碼，「裡應？就是好幾個黨棍從中暗助韓，外合？即由韓家軍威逼恐嚇，就這樣的搞起了政治仙人跳，硬把政治凱子郭台銘做掉了」！

董念台說，誰會知道韓是一個「政治無賴」，竟然吃定了吳敦義，什麼鬼事都要吳打理，甚至於該花的選舉費用，也賴上了國民黨，韓只要負責亮亮相、演演戲，再說些慷慨激昂的話就可以了。

董念台直言，吳敦義雖然是機關算盡的高手，卻也沒想到會被韓那一掛算計，竟連不分區立委韓也想奪取。很可能吳的「黨主席」大位，早已是大選之後，成了韓必須搶奪的目標之一！「反正進是總統寶座，退就是黨主席之位，總之功就歸韓，過就由吳來擔，如此只賺不賠的政治買賣，真是一樁無本好生意啊」！

文末，董念台坦言，「國民黨的『悲劇主席』吳敦義，很可能就是未來在國民黨的大會中，舉舉手的配合喊口號，搞不好也會被很多的『幹聲』辱罵。唉！唉！唉！莫非吳就是下一個馬英九嗎」？

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