高雄市長韓國瑜曾失言 優良駕駛、交警、義警表揚時看稿唸

2019-09-16 15:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今出席優良職業汽車駕駛人、績優交警和義警時致詞，韓市長和運將攀關係，表示以前服役當過運輸兵，與運將有共同經驗，感謝77名獲獎人員在交通安全上的貢獻，也表示未來將以公共運輸為導向，積極推動綠能交通，建構交通無縫接軌、共享低碳運輸的城市環境。

今天受表揚頒獎的名單如下：

優良職業汽車駕駛人：張明漢、李宣儀、謝在情、姚嘉文、陳瑞榮、王宏逸、朱昌忠、潘煌仁、何湘鄉、曾國維、楊清文、王維邦、蘇新淵、陳仙錚、方福全、劉京員、李政樺、林政宏、李孟岳、鍾國輝、蔡明宗、陶建民、王孝玶、林迺炎、張志成、林榮慶、陳建彰、陳昱宏、童英忠、葉善源、吳政昌、王智民、潘室材、黃塘源。

績優交通警察： 三民二分隊陳冠翰、湖內分隊陳漢威、鳳山分隊陳永昌、機動分隊陳奕安、前鎮分隊郭柏翔、林園分隊張慶國、苓雅分隊劉妤慧、旗山分隊劉紹俊。

績優交通義勇警察：苓雅中隊陳信瑜、前鎮中隊蔡春桂、小港中隊郭敏榮、新興中隊吳慈書、鹽埕中隊蔡國禎、鹽埕中隊黃逢彬、前鎮中隊趙順蓮、小港中隊彭水寶、新興中隊張麗玟、小港中隊葉錦春、苓雅中隊李惠世、鼓山中隊張世雄、新興中隊林清醮、苓雅中隊李榮練、鳳山中隊楊信輝、左楠中隊胡景星、岡山中隊郭美淑、三民二中隊陳瑞霖；大眾捷運系統優等機構：高雄捷運公司。

韓國瑜特地拿稿讀唸，以免又失言，不過，他仍脫稿表示，運將也有自己的座右銘非常好，例如「將心比心、為善最樂」都是正能量，也為遊客、市民提供優質服務，交通警察、義警更是繁忙，為保障交通安全努力。

高市的公共運輸交通在高捷公司、職業駕駛人、交通警察及義交的協助下，造就井然有序的安全行車環境，才能讓今日高雄市建立良好的交通安全與文化，高雄未來推廣步行、騎自行車、搭乘大眾運輸工具，建構交通無縫接軌、共享低碳運輸的城市環境。

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