立院新會期 林昶佐、洪慈庸表態：不會加入任何黨團

2019-09-16 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕立法院將在明日（17日）開議，退出時代力量，現為無黨籍的立委林昶佐、洪慈庸是否加入民進黨團，備受外界關注。林昶佐、洪慈庸今日（16日）受訪表示，不會加入任何黨團運作，兩人將視議題表態。

根據《聯合新聞網》 報導，洪慈庸表示，目前不會加入民進黨團，一切看議題表態；林昶佐則表示，下會期不會加入任何黨團運作，將和同為無黨籍的洪慈庸共同討論。

對於「中共代理人」修法，洪慈庸表示，會站在「抗中保台」的立場，無論是時力黨團版本或民進黨團版本，只要是可行的提案，都會支持。至於是否支持時代力量提出的《港澳條例》修正案及立《難民法》，洪慈庸表示，無論是現有行政措施或修法，只要實質幫助到香港民眾就支持。

林昶佐強調，原則上會以所屬的外交及國防委員會為主，特定法案，則就討論過程中來進行思考、表態。

民進黨黨團則表示，尊重林昶佐、洪慈庸兩人意願，不宜主動去喊話，也不會刻意邀請加入黨團。

時代力量黨主席徐永明表示，已向洪慈庸、林昶佐喊話，盼兩人仍能加入黨團運作，洪、林的提案只要與時代力量立場一致，黨團也會願意協助。徐永明表示，儘管這個會期沒有委員會抽籤問題，但預算權，無黨籍的洪、林只能在委員會提，還有無法參與黨團協商等，時力的態度就是希望與兩人保持合作關係。

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