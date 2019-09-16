不賣亡國感？黃國昌：重點不是當選舉販賣口號 而要具體行動

2019-09-16 11:55

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量立委黃國昌日前表示，時力絕不會去販賣「亡國感」，引發議論。黃國昌今於「終結囤屋炒房困境，解救租屋買房青年」記者會後受訪表示，「重要的不是把它拿來當做2020時選舉販賣的口號，而是要落實為具體行動。」在檢驗的時候恐怕不是要喊什麼口號，而是要以具體行動加以檢驗比較實際。

黃國昌表示「時力絕不販賣亡國感」，遭民進黨立委管碧玲在臉書發文指「民進黨拉拔的兩個人，現在變成痛打民進黨不遺餘力的兩個人」，黃國昌說，他不確定管碧玲指涉的對象，無從評論。台灣現在面對的狀況，需要的改革和實際的工作非常多。把人民利益和國家利益放在政黨的利益上，才是人民希望政治人物該有的氣度。

黃國昌表示，台灣現在面臨的實際狀況，來自中共威脅、看到香港反送中狀況，及年輕人面對低薪、高房價，快看不到未來，有多少政治人物真正關心台灣少子化危機。台灣少子化發生速度比2016年國發會預期的速度還快，若國家沒辦法讓年輕人看到未來，如何說服年輕人繼續在這塊土地拚搏自己的未來。

黃國昌表示，因此，重要的不是把它（亡國感）拿來當成2020時選舉販賣的口號，而是要落實具體行動。他今年夏天不斷呼籲，全力支持「反併吞滲透法」，也呼籲大家不要只是感受到焦慮，要採取具體行動，可以在夏天時開臨時會，處理反紅媒法案和反併吞滲透法。

黃國昌接著批評，「但為什麼不開（臨時會）呢？」今天為止他還沒聽到任何答案，收到的訊息卻是「這會期只剩下兩個半月、可以處理的事情不多。」他表示，在檢驗的時候恐怕不是要喊什麼口號、而是要以具體行動加以檢驗比較實際。

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