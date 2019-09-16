押到最後1天？ 郭台銘今不領表、不登記參選

2019-09-16 11:40

〔記者陳柔蓁／台北報導〕外界關注鴻海創辦人郭台銘動向，明（17）日是中選會受理申請為總統、副總統選舉被連署人的最後期限，今日郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜說：「對於參選，郭台銘先生已胸有定見，等他親自向外界說明，但今天中午、下午，都沒有召開記者會，或是領表、登記參選的規劃。」

郭台銘在中秋連假中發布影片，蔡沁瑜說，「郭台銘先生是重視家庭的人，留在家過節，也希望大家好好過節，今天是連假後上班第一天，相信大家都關心這件事最新發展，不管怎樣，明天郭先生一定給各位交代、給外界說明，今天跟他互動的情況看來，他都想清楚了，就等他跟外界說，目前中午、下午都沒有安排記者會。」

蔡沁瑜說，幕僚試圖詢問郭台銘有沒有要選，但郭台銘堅持9月17日再向外界說明他的決定，請大家有耐心。

媒體提問，柯市府說有接到消息要開記者會？蔡沁瑜表示「沒有」並說，郭辦重視與柯陣營聯繫，目前新延攬一位柯市府記者吳怡萱，也是這個原因。

外界推測郭台銘遲不宣布參選，猶豫的點是自己是鴻海大股東的身分，甚至因民調不如預期、盛率不高而怯戰？蔡沁瑜說，「郭台銘看了今天所有的消息和報紙，驚訝為什麼有這麼多劇本跑出來，這些都是捕風捉影，大家厲害寫這麼多劇本給他，但沒有這些事，不是事實。」

蔡沁瑜說，今早郭台銘所關心的，是國際、經濟局勢，同時了解5G、0～6歲國家養、外交事務，跟各界交換意見。

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