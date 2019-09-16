郭台銘參選未必影響藍？ 謝國樑：韓在基隆反而領先

2019-09-16 11:07

〔記者林欣漢／基隆報導〕鴻海創辦人郭台銘可能參選總統，韓國瑜競選辦公室策略小組、前立委謝國樑今天說，他們的民調顯示若是藍綠對決，韓國瑜目前是小輸，但若是「三腳督」，韓國瑜在基隆反而是領先的。

國民黨基隆市黨部今天舉行「韓國瑜總統、宋瑋莉立法委員聯合競選」看板懸掛活動，在國民黨基隆市黨部牆面，掛上宋瑋莉與韓國瑜的合照看板。

擔任宋瑋莉競選總幹事的謝國樑表示，郭台銘有支持度，但也拿走不少蔡英文的票，若是「三腳督」的情況，韓國瑜反而是領先蔡英文的，他們還在努力分析郭參選對藍營的人口變化，從基隆的大數據觀察，3個人參選，韓國瑜在基隆絕對是領先的，郭台銘參選對韓國瑜不一定是最壞的情況。

謝國樑說，從熱愛中華民國志同道合者的角度，還是希望最後一刻能勸退郭，郭若決定參選，他們在基隆的總統立委選舉也做好萬全的準備，努力化危機為轉機，當然最後的選舉演變也不能預測，希望熱愛中華民國的民眾團結支持韓國瑜。

謝國樑還提到，10月4日韓國瑜妻子李佳芬將參加基隆市黨部的聯合輔選會報，選舉只剩4個月，他們已經深入大街小巷，努力勤奮的爭取大家的支持，對未來的勝選有絕對的信心。

宋瑋莉說，希望大家團結支持國民黨的提名人選，並記取過去教訓，選出與我們一樣的、了解我們的庶民總統。

國民黨基隆市黨部主委黃希賢說，他們百分之百配合宋瑋莉，要把她送進立法院，並支持國民黨唯一提名人韓國瑜，後續也會邀請韓國瑜來基隆。

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