向中國投降不能發大財！范世平：但是這4人不這麼想

2019-09-16 01:19

〔即時新聞／綜合報導〕台師大政研所教授范世平近日在臉書指出，他看完中國作家余杰最近一篇呼籲台灣提升國防戰力的文章有所感，也認同「向中國屈膝投降，不能發大財」的觀點，但可惜台灣有4個人不這麼想。

中國在美學者余杰日前評論，台灣在印太戰略中越來越重要，但不能在美中之間游移尋求生存空間，不僅要選邊站，而且要提升自身的國防戰力，不必妄自菲薄。余杰在文章中強調「台灣與中國不是『兩岸一家親』，而是民主與獨裁水火不容，向中國屈膝投降，不能發大財，也不能獲得一線生機」；台灣「唯有與自由世界併肩作戰，解體邪惡的中國，台灣才能絕處逢生，乃至擁有長治久安」

范世平15日分享這篇文章，他發文寫道，台灣還有許多人不這麼認為，「至少今天參加國民黨主辦的中國台商秋節餐會的那些人就不是這麼想，旺董、郭台銘、韓國瑜與柯文哲也不是這麼想」。

范世平說，蔡英文路線就是余杰所說的路線。台灣過去曾被美國出賣，但與今天環境已經不同，誰能看到格局的轉變，誰就能掌握戰略的先機。明年大選將是一場「發大財」與「護主權」、「自由」與「極權」、「挺香港」與「反民主」的選擇，更是「親美」與「親中」路線的選擇。不過范也揶揄，「問題是現在到中國也發不了財了」。

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