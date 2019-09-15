官網上線 台灣民眾黨將辦海選覓人才

2019-09-15 22:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨，目標進軍國會，晚間官網正式上線，同時開放線上入黨。民眾黨發言人陳思宇表示，預計明天起陸續公布區域與不分區立委提名名單，官網上線開放民眾申請黨員，接下來也會舉辦海選。

陳思宇表示，台灣民眾黨官網由設計師李侑儒以「光譜」的概念設計發想，主色系為亮藍綠色系，強調打破傳統黨派隔閡，帶來新政治和新氣象，第二色系為白色系與白色之下的政治光譜，象徵從白色力量出發。

民眾黨立委以政治人物、專業文官、社運人士、企業代表、媒體等5面向徵詢。儘管台北市政府副發言人黃瀞瑩意願不高，但知情人士透露，黨內仍將黃瀞瑩列入第一選區（北投、士林）名單中，而第二選區（士林、大同）若有盟軍願意參戰，民眾黨傾向不推人。

此外，在北市第三選區（中山、北松山），知名人士表示，確定由逢甲大學助理教授何景榮參戰；第四選區（內湖、南港）因民進黨由友柯議員高嘉瑜出線，提名機率也低。

知情人士表示，無黨籍市議員徐立信應會參選第五選區（中正、萬華），至於是否維持無黨籍或披民眾黨戰袍，還須協調；而第六選區（大安）仍難產；第七選區（信義、南松山）確定由台北市社會局前機要秘書蔡宜芳出征；台北市市政顧問、尪公獅子會創會會長張幸松則將參選第八選區（文山、南中正）。

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