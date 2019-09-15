柯文哲家鄉會柯粉 新竹快閃簽書會5小時前額滿

2019-09-15 21:07

〔記者洪美秀／新竹報導〕台北市長柯文哲第四本新書「生死之間」快閃簽名會今晚7點選在新竹市家鄉舉行，開放100個名額下午2點就秒殺結束，柯文哲與妻子陳佩琪一同出席，而柯媽和柯爸得知此訊息也前來等待，柯文哲說，這本書是他在台大醫院急診室的經驗和案例，希望透過書本跟大家分享。

柯P的這本書封面也以「成就你的，也可能毀掉你，挫敗你的，轉念即是重生。」跟讀者分享。他說，這本書有很多是他在醫院的案例，在看盡人生此時，也跟大家分享。

柯文哲說，他雖在台北生活很久，但他是新竹高中畢業的，而他當了30年的外科醫生，有17年是在急診和急重症病房，看過很多的生離死別，但他離開台大醫院，可說是倉惶離開的，如今進入政治界，希望將他在台大醫院的經歷做個紀錄和整理，也希望讓讀者了解他在台大醫院看過生離死別的經驗 。

而不少柯粉很早就來排隊，或穿著柯粉服裝排隊，在百名簽名名額後又新增20個名額。

柯文哲此行程未開放受訪，只說回家鄉很開心。

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