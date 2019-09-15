評韓國瑜 洪秀柱：他實在很煩

2019-09-15 19:26

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今舉辦「大陸台商中秋聯誼茶會」，國民黨主席洪秀柱致詞時表示，她不太喜歡韓國瑜，「他實在很煩」，每次講話都讓人提心吊膽，但制度很重要，誰破壞制度誰就是罪人，韓國瑜雖然有些小毛病，但「瑕不掩瑜」，「他就喜歡喝那兩杯」，只要「不壞事，就沒事」。

洪秀柱致詞時與韓國瑜同台，直言她旁邊站一個「我實在不太喜歡的韓國瑜」、「他實在很煩」，每次講話讓人提心吊膽，但聽得很爽，不過制度很重要，「誰破壞制度，誰就是罪人」，對韓國瑜「喜歡也好，不喜歡也好」，韓國瑜是一步步透過黨的制度初選出來的，所以「要支持唯一黨提名的總統的候選人」。

洪秀柱說，韓國瑜已經是國民黨的代表，「選上大家安心」，縱然有些「小毛小病」，但「瑕不掩瑜」，誰沒有過去，「他就喜歡喝那兩杯」，只要兩杯不壞事，就沒事，只是喝兩杯興致大發，講什麼話自己也忘掉，但是韓國瑜就是「性情中人」。

洪秀柱也詢問台下台商「韓國瑜愛的是誰」？台下回應高呼「中華民國」！洪秀柱則笑著說「是李佳芬」，可是韓國瑜更愛中華民國，憑這點就要投票給韓國瑜。

洪秀柱強調，手中的一票還不夠，要擴展出去，讓韓國瑜能夠順利當選，不是為韓，是為社會安定，兩岸和諧，國家有未來，下一代有希望，更重要的是如果國會不過半，韓國瑜選上後也會跛腳，所以也要讓國民黨在國會過半。

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