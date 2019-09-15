中國自由行政策鬆綁？ 金門縣府：相關內容底定後儘速報告

2019-09-15 15:22

〔記者吳正庭／金門報導〕中國暫停47個城市的中國居民赴台自由行後，金門小三通9月以來的中國旅客入出境數只有去年同期的26％；近日坊間又傳出，中國可能在近期開放金門、馬祖、澎湖自由行，對此，金門縣政府今天表示，經過縣府團隊1個半月來的奔走，中國自由行政策鬆綁露出曙光，待相關內容底定後，會儘速在第1時間向鄉親報告。

縣府觀光處指出，中國文化和旅遊部公告自今年8月1日起，暫停47個城市中國居民赴台自由行，地區明顯感受相當的衝擊，以9月1日至10日為例，小三通中國旅客累計入出境4273人次，只有去年同期16202人次的26％。

觀光處表示，為降低該項措施的影響，縣長楊鎮浯除在第1時間表達「赴台旅遊」與「赴金馬旅遊」之自由行簽證本有不同，中國在相關措施也應予區隔處理外，更立即邀澎湖縣與連江縣府會正、副首長，於8月12日共赴北京，拜會國務院台灣事務辦公室主任劉結一，力陳金門的需求與態度，極力爭取金馬澎小三通相關旅遊政策之續行，希望將緊縮金馬澎小三通自由行政策的衝擊降至最低。

縣府同時強調，兩岸整體氛圍的變動，金門無可避免會受到波及，但縣府絕不會被動地接受政策變動、默不出聲，反而會越挫越勇、主動出擊，務必讓各方了解金門的限制與需求。

近日有網友在臉書貼文，指中國方面傳來訊息：「9月20日可能開放金門馬祖澎湖的自由行」。對此，金門縣政府未予證實，僅表示，中國自由行政策鬆綁已露出曙光，很高興1個多月來的努力終於迎來好消息，縣府明顯感受到兩岸中央高層對於金門整體發展的理解與善意，也會善盡歷史演進與地理區位所賦予金門的重責大任。至於何時實施？縣府尊重中方的決定。

縣長楊鎮浯在臉書粉絲專頁上表示，將持續要求觀光處及相關單位儘速推動觀光體質調整策略，推展多元客層、穩定客源、包機旅遊、國際旅客獎助、國內秋冬旅遊等辦法，且積極邀集地區觀光產業，共謀良策，一起帶領金門觀光跨越挑戰、再創榮景。

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