長照2.0 蔡英文：偏鄉設公立平價照顧機構

2019-09-15 13:15

補助長照使用者費用 最高每年6萬元

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文今天在高雄河堤社區福氣教會指出，長照2.0升級版未來將規劃兩件事，一件就是補助長照使用者費用、最高每年6萬元，另一件就是在偏鄉成立公立平價照顧機構，讓台灣人不論住在哪個角落、都能受到政府照顧。

總統蔡英文今上午偕同府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁，立委管碧玲、李昆澤、趙天麟，高市議員康裕成、邱俊憲、何權峰等，共同拜訪投入社區工作長達20年的高雄福氣教會，吸引不少支持者、教友熱情接待。

小英先聽取教會牧師簡報，介紹福氣教會長期以來參與社區工作的成效，不但凝聚社區共識，也成為許多家庭感情、信仰寄託，且福氣教會也是長照2.0的據點之一，諸多指標均成為其他教會學習典範。

小英進一步提及政府近期全力推動的長照2.0升級版，說明政府將規劃兩件事，一是開始補助長照機構使用者費用，先從經濟上較弱勢開始，最高每年補助6萬元、預計可照顧5萬多人，不只補助使用者，同時也會補助長照機構，希望機構把環境整理好，提供更好的照顧品質。

第二點，政府會在不同行政區或者偏鄉，拿出資源成立公立平價照顧機構，讓台灣人不論住在哪個角落、都能受到政府照顧。

小英說，做完長照升級版後，政府還要把健保、醫療資源跟長照結合，台灣人生下來後就受到健保照顧，一直到老了可受到長照服務。她舉例，以前出院可能等好久才有長照，以後出院只要手續辦完、一週內就有長照服務員到家裡服務。

小英強調，這個就是政府應該做的，這不是憑空想像，而來自民間發想與體驗、並納入政府規劃，讓政策更貼心、能照顧更多人；而這套系統是大家共同的，你我都會老、都會用到，現在照顧老人家，有一天會被照顧，系統好不好、貼不貼心，也希望大家多注意，她同時也對先前參長照的「先行者」表示感謝。

小英說，4年前來福氣教會後、腦袋深刻印象，今天再來報告4年來想的政策、跟現在在做，更希望4年後，這裡是一個更有福氣的地方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法