金門縣府：陸客離島小三通自由行 政策鬆綁

2019-09-15 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕自8月1日起，中國暫停47個城市人民赴台自由行政策，對金門觀光造成嚴重衝擊。對此，金門縣長楊鎮浯與同為離島的連江縣長劉增應、澎湖縣長賴峰偉等人於8月12日拜訪國台辦，爭取中國對3離島能有所區隔對待。經過與各方1個多月的溝通，金門縣政府今（15）日宣布，「陸客小三通自由行將對離島地區進行政策鬆綁」，至於政策和內容有待兩岸進一步協商敲定。

綜合媒體報導，根據金門縣觀光處統計，今年8月1日中國官方宣布暫停47個城市人民赴台自由行，9月開始就帶來明顯觀光衝擊；光是9月1日至10日小三通陸客累計出入境4273人次，較去年同期1萬6202人次，減少74％。

據統計資料顯示，中客佔小三通總人流45％，其中自由行更佔70％，金門的小三通人流根本等於是被自由行禁令、團客限縮腰斬一半。對此，觀光處表示，楊鎮浯在第一時間邀集澎湖與連江2縣縣長，在8月12日特地赴北京拜會國台辦，表達中國應片面停止自由行政策，希望能將對金馬澎小三通的衝擊降到最低。

金門縣政府今天宣布，「陸客小三通自由行將對離島地區進行政策鬆綁」，相關政策與內容有待兩岸進一步協商敲定後，縣府一定會在第一時間向鄉親報告。縣府強調，雖然兩岸整體氛圍變動，「但我們絕不會被動地接受政策變動、默不出聲，反而會愈挫愈勇、主動出擊、極力爭取，很高興1個多月來與各方溝通，縣府明顯感受到兩岸中央高層對金門整體發展的理解與善意」。

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