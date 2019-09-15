韓假日與韓粉取暖存平日能量？范世平：將是非常特殊選舉模式

2019-09-15 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜近期相關新聞不斷，台師大教授范世平今也在臉書回顧部分事件，並發文質疑韓「每個週末週日與韓粉抱團取暖，相互打氣，儲存下週一到週五的精神能量」，將是「非常特殊的選舉模式」。

范世平在文中表示，3個月來，1月1起與日本有關事件，「日本人怎麼看韓國瑜？韓國瑜成了國際笑話？」

據了解，范世平所指應為，7月韓與日台交流協會會長大橋光夫會面後，自稱應邀將訪問日本，不過該會澄清會長是在韓表明盼訪日後被動回應歡迎；8月日本自由民主黨青年局長佐佐木紀眾議員率該黨所屬國會及地方議員與青年約90人前往拜會時，傳出韓遲到快半小時，讓賓客傻等；9月日本東大學者松田康博一行人拜訪高市府，但因聯繫疏失臨時更換地點，韓稱等了25分鐘、要體諒貴賓，不過松田康博在臉書還原始末，並直言難以理解韓與其團隊「這樣的作風」。

范世平在文中指出，韓民調「不斷創下新低」、特定電視台收視率「創新高」，走訪宮廟人聲鼎沸，顯示「韓粉越來越凝聚」，不過范認為韓當選機率「越來越低」，並解釋因「韓粉代表的不是主流民意」。

范世平在文中推測，韓「怕被國民黨換」，因此「得靠韓粉保駕護航」，並質疑韓「放棄」中間選民、年輕族群，「每個週末週日與韓粉抱團取暖」、「相互打氣，儲存下週一到週五的『精神能量』」，范直言「這將是一個非常特殊的選舉模式」。

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