傳民進黨暫緩「外國代理人」立法？台灣基進：中國滲透不會暫緩

2019-09-15 10:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對「外國代理人」立法傳出民進黨疑因內部意見分歧、出現暫緩聲浪？台灣基進今呼籲，別讓暫緩法案成為其他陣營見縫插針機會，提醒各界就算暫緩立法，但中國滲透根本不會暫緩」，呼籲民進黨不要半途而廢。

台灣基進戰略企劃部主任顏銘緯表示，民進黨該做的不是暫緩，而是向社會大眾充分解釋，他舉近日紅媒與藍營針對法案大肆批評，就代表法案「打到痛點」，此時此刻若輕易暫緩，容易成為非台派勢力見縫插針機會。

顏銘緯強調，台灣基進不會放棄任何機會、竭盡全黨之力推廣法案，但因為台灣基進現階段影響力有限，呼籲民進黨推動法案時遇到困難更應團結，站出來向社會大眾說明。

他強調，最紮實的立法工作才是保台根本，外國代理人滲透問題，就是明年選舉的主戰場，民進黨不應把處理外國代理人當作「麻煩的苦差事」。

顏銘緯指出，如果暫緩推動相關立法及修法，亡國感將只增不減，更會使得中國滲透變本加厲，呼籲民進黨正視國民憂心的中國滲透議題，將代理人登記制度的相關立法與修法納入優先法案。

顏銘緯提醒民進黨團，不要落入紅媒與藍營圈套，他說明代理人法是否涉及「台商」、其實是假議題，因為法案核心精神是針對「行為本身」、而非身份，完全不會干擾正常商業行為。

他表示，台商台幹若單純經商就業，那就不在境外勢力代理人法所規範範圍內，所謂台商疑慮是純屬不必要的臆測與誤會。

針對外傳法案將「不涉及台商」說法，顏銘緯質疑，去年選舉大敗的教訓難道還不夠嗎？他指出，接受中國資助或指導、回來影響台灣政壇或大選的台商，若被法案排除在外，那將是大開後門，整部法還沒實行就自廢一半武功。

顏銘緯坦言，民主與自由的價值，在於我們鼓勵並且保障進行正常公開交流的權利，但當中國假藉交流的名義，實際遂行干預台灣民主政治運作之實，那就是不能被容忍的，這是很基本的自我防衛機制。

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