不看好郭台銘參選 苦苓列9點：你有多少勝算？

2019-09-15 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘日前宣布退出國民黨，引發外界關注，資深作家苦苓也在臉書發文列出9大點，提醒郭目前所面臨的劣勢，直言「你到底有多少勝算？」並主張郭應該再花4年的時間經營，等2024再出來選會更有勝算。

郭台銘12日宣布退出國民黨，獨立參選幾乎已成定局，但在藍營內部也引發不小的反彈聲浪，苦苓也在臉書發文時指出，郭退黨的同時也把國民黨痛罵一頓、拂袖而去，不但完全失去了正當性，也失去了主要的票源，一旦宣布參選，必定成為箭靶，不僅國民黨磨刀霍霍，紅媒也說絕不放過，甚至還會成為記者和名嘴最新、最好的批判對象。

苦苓也指出，郭過去在中國的血汗工廠的輕生事件，甚至當年的桃色疑雲都會被找出來一一檢視，且目前外界在傳的「郭柯王鐵三角結盟」也還沒有成真，除了台北市長柯文哲目前並未給郭競選團隊的任何位置，「就連連署也只肯填他那一張而已」，即使柯真心想幫郭，苦苓也認為柯只是負債而不是資產，因為柯也是持續有和紅媒牽扯不清、亂講話亂罵人、施政倒數第三名等爭議，難以期待對郭會有助益。

因此苦苓建議郭，應該花4年的時間「高築牆，廣聚糧，緩稱王」，等到時小英也已經任滿，老韓也烏煙瘴氣時，做好充分準備再出的郭，勝算應會大很多。

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